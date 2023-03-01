В РФ висунули умову продовження "зернової угоди"

Міністерство закордонних справ Росії заявило в середу, що Москва погодиться на продовження Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє безпечний експорт з українських портів, тільки якщо будуть враховані інтереси її сільгоспвиробників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

"Російська сторона підкреслила, що продовження пакетної угоди по зерну можливе лише за умови врахування інтересів російських виробників сільськогосподарської продукції та добрив з точки зору безперешкодного доступу на світові ринки", - заявили у відомстві.

Угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини, має бути продовжена цього місяця.

Україна заявила, що домагатиметься продовження угоди на більш тривалий термін - до року - для кращого перспективного планування, а також хотіла б, щоб до неї був включений порт Миколаїв. Росія, однак, дала зрозуміти, що вона незадоволена деякими аспектами угоди.

Бізнес-спільнота України у вівторок виступила зі спільним закликом до сторін-гарантів Чорноморської зернової ініціативи – ООН і Туреччини – сприяти її стабільній роботі, продовженню і розширенню, а також забезпечити вільне торговельне судноплавство в регіоні Чорного моря.

Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і її дія закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.

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Згідно з угодою, Україна експортує близько 3 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції на місяць, але заступник міністра розвитку громад та інфраструктури Юрій Васьков заявив, що Україна може експортувати 6 мільйонів тонн на місяць з портів Одеської області та збільшити цей показник до 8 мільйонів тонн, якщо до угоди приєднається Миколаїв.

У Міністерстві закордонних справ та Мінінфраструктури України 15 лютого звинуватили Росії у зриві роботи "зернового коридору".

Нагадаємо, наприкінці жовтня - на початку листопада Росія погрожувала виходом з Чорноморської зернової ініціативи та заявила про призупинення своєї участі, але врешті передумала і повернулась до "зернової угоди". У МЗС України спростували заяву президента РФ Владіміра Путіна про те, нібито Україна при цьому взяла якісь нові зобов'язання.