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Іспанія виділила 4,1 млн євро на ремонт призначених для України танків Leopard

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 17:52

Оборонне відомство Іспанії вже працює над підготовкою шести бойових танків Leopard 2A4 для відправки в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.

Бойові машини знаходяться на підприємствах підрядника Santa Bárbara в Алькала-де-Гуадайра (Севілья), де вони проходять перевірку четвертого рівня - найбільш вичерпну - перед відправкою на фронт. За оцінками оборонного відомства, адаптація цих машин обійдеться в 4,1 мільйона євро.

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Інформація про ремонт опублікована на Платформі державних закупівель. Хоча в контракті немає специфікацій, з якими можна було б ознайомитися, 4,1 мільйона будуть виділені на "приведення бойових танків Leopard моделі 2A4 в експлуатаційні умови". 

Танки Leopard, які Іспанія збирається відправити на фронт цієї весни, покинули базу матеріально-технічного забезпечення Касетас. З 2012 року там зберігалися 53 бойові танки, які держава придбала у Німеччини. Ці бронемашини зберігалися відповідно до протоколу НАТО, але хоча міністр Маргарита Роблес в якийсь момент заявила, що вони знаходяться в "абсолютно жалюгідному" стані, з'ясувалося, що машини все ще придатні до експлуатації. Їх ремонт міністерство оборони оцінило в 4,1 мільйона євро.

Під час свого другого візиту до Києва прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що вони розглядають можливість збільшення контингенту Leopard з Іспанії до десятка, тобто на чотири більше, ніж шість, які прибудуть в Україну навесні. Однак поки що з бази Касетас не вийшло жодного додаткового танка.

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Поки танки в ремонті, Міноборони Іспанії навчає 55 українських солдатів управлінню та обслуговуванню цих бойових танків. Навчання проходить на маневреному полі Сан-Грегоріо, де є симулятор Leopard 2A4, який компанія "Індра" побудувала багато років тому. Солдати пройдуть кількатижневу підготовку, щоб прибути на фронт одночасно з машинами.

Теми: Іспаніятанкигроші
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