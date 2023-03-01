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Росіяни не припиняють штурм Бахмута і наступальні дії на кількох напрямках – Генштаб

Олена РощінаСереда, 1 березня 2023, 18:53
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Російські війська не припиняють штурм Бахмута, на Авдіївському та Шахтарському напрямках, а також Куп’янському та Лиманському напрямках здійснили безуспішні наступальні операції.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18:00 середи 1 березня

Дослівно: "Триває триста сімдесят перша доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни".

Деталі: Протягом доби противник завдав 3 ракетних удари по цивільних об’єктах на Харківщині. Є поранені серед мирного населення.

Також окупанти здійснили 16 авіаційних ударів, зокрема задіяв 2 БпЛА "Шахед-136". Ударні дрони збито українськими захисниками.

Ворог здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів є значною по всій території України.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Тур’я, Грабовське Сумської області та Красне, Глибоке, Веселе, Вільча, Вовчанськ, Караїчне, Варварівка, Колодязне, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області.

У прикордонних районах Бєлгородської області, в населених пунктах Горьковський, Новостроївка Вторая, противник здійснює інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Федорівка на Донеччині, проте успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Лиман Перший, Петропавлівка, Кучерівка, Піщане Харківської області; Стельмахівка, Черовонопопівка і Невське на Луганщині та Терни і Котлярівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Українські захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області. Обстріляв райони населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Вугледар, Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів. Серед них – Іллінка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйпілське, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також українські захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 2 комплекси радіоелектронної боротьби ворога.

Теми: війнаГенштаб
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