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Експорт ЄС до України перевищив довоєнний рівень

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 18:03

За підсумками 2022 року експорт з країн Європейського Союзу в Україну знову зріс до рівня, який був до початку війни в лютому минулого року.

Про це свідчать дані статистичного відомства ЄС Eurostat, передає "Європейська правда".

Зазначається, що торгівля ЄС з Україною сильно постраждала від початку російського вторгнення, причому перший сильний збій був зафіксований у лютому-березні 2022 року, коли частка України в скоротилася як в імпорті, так і в експорті (-40% і -56% відповідно).

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Однак у грудні 2022 року частка України в експорті перевищила довоєнний рівень (1,5% у грудні порівняно з 1,2% у лютому 2022 року), тоді як в імпорті залишилася дещо нижчою (1,0% порівняно з 1,1%).

За даними Євростату, найважливішими імпортованими товарами є соняшникова олія, кукурудза та ріпак.

Якщо розглядати шість ключових товарів, обраних з огляду на їхню важливість для загального імпорту з-поза меж ЄС, частка України скоротилася для таких продуктів, як соняшникова олія (79,8% у 2022 році порівняно з 87,5% у 2021 році; -7,7 відсоткових пунктів), кукурудза (47,5% порівняно з 50,7%; -3,1 відсоткових пункти), насіння ріпаку та суріпиці (31,0% порівняно з 39,2%; -8,2 відсоткових пункти), а також чавун та сталь (4,4% порівняно з 10,7%; -6,3 відсоткових пункти).

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Теми: ЄСекспорт
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