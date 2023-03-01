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США отримали від РФ ноту про "призупинення" участі в ключовому ядерному договорі

Середа, 1 березня 2023, 22:55

Представник державного департаменту США Нед Прайс у середу підтвердив, що Росія надіслала дипломатичну ноту про рішення "призупинити" участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Можу підтвердити обмін дипломатичними нотами між Росією та Сполученими Штатами. Гадаю, буде справедливо сказати, що те, що ми дізнались із дипломатичної ноти, не містило нічого нового, що б не містилось у публічних заявах, які виходили з Москви", – сказав Прайс на брифінгу.

"Наша позиція не змінилась: рішення Росії в односторонньому порядку призупинити свою участь у Договорі СНО-3 є прикрим і, понад те, безвідповідальним. Для ядерних держав відповідальним є участь у контролі за зброєю та інших заходів зі стратегічної стабільності", – додав він.

Представник Держдепу розкритикував дії Москви з розхитування стабільності та її безвідповідальну ядерну риторику, які "загрожують кожній державі на цій планеті".

"Ми працюємо над збереженням договору й продовжуємо закликати Москву відновити повне її виконання", – наголосив Прайс.

Президент Росії Владімір Путін у вівторок підписав закон про "призупинення" участі Москви в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) зі США, який залишається останньою угодою, що обмежує стратегічні ядерні арсенали обох держав.

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Російська сторона покладає на США провину за своє рішення призупинити дію Договору про СНО-3 і запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО, а президент США Джо Байден назвав його "великою помилкою".

Читайте також: Останній крок ядерного шантажу РФ: що означає зупинка угоди, яка контролює гонку озброєнь.

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