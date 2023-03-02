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Захисники вже знищили понад 150 тисяч загарбників

Ірина БалачукЧетвер, 2 березня 2023, 07:36
Захисники вже знищили понад 150 тисяч загарбників
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Українські сили оборони за минулу добу ліквідували 715 окупантів та 20 бойових броньованих машин ворога, таким чином Росія у війні уже втратила 150 605 військових та 6 658 ББМ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 397 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 6 658 (+20) од,
  • артилерійських систем – 2 398 (+5) од,
  • РСЗВ – 480 (+1) од,
  • засобів ППО – 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+0) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 058 (+3) од,
  • крилатих ракети – 873 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7) од,
  • спеціальної техніки – 230 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: ГенштабРосіявійна
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