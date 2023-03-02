Зеленський про удар по Запоріжжю: Росіяни відповідатимуть за все, зло не запанує

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар російських загарбників по Запоріжжю.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Запоріжжя. Вночі окупанти вдарили по центру міста. Є влучання в багатоповерхівку. Зруйновано 3, 4, 5-й поверхи. На жаль, є загиблі та постраждалі. Тривають пошуково-рятувальні роботи".

Деталі: За словами президента, держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. "Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов’язково відповідатимуть за все", - підкреслив Зеленський.

Що було раніше: Щонайменше 3 людини загинули у результаті нічного удару росіян по житловому будинку у Запоріжжі 2 березня, раніше було відомо про 2 жертв окупантів.