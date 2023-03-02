Дві третини українців вважають, що Росія вичерпує свої ресурси і Україна переможе

Більшість українців переконані, що Росія вичерпує свої ресурси у війні, і що Україна за допомогою партнерів може перемогти не у віддаленому майбутньому.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 14-22 лютого

Дослівно КМІС: "Більшість українців – 67% – вважають, що Росія вичерпує свої ресурси і що для України реально разом із партнерами не у віддаленому майбутньому здобути перемогу".

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Деталі: 22% опитаних вірять, що росіяни мають ще значний запас ресурсів і що війна буде тривалою, виснажливою і з туманним кінцем.

Ще 11% не змогли визначитися з думкам з цього питання.

Соціологи зазначають, що у всіх регіонах України переважна більшість населення вважають, що Росія вичерпує ресурси і що завершення війни на прийнятних для України умовах є реальним.

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Зокрема, серед жителів Сходу і Півдня так вважають 64% (проти, відповідно, 23% і 25%, які впевнені, що Росія має значний запас ресурсів).

Дослідження тривало 14-22 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.