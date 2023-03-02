Авіація окупантів накрила житлові квартали Донеччини, атаки ворога на Луганщині захлинулись – ОВА

Минулою доби авіація російських загарбників била ракетами по житлових кварталах Донеччини, під вогнем ворога знаходилось 10 населених пунктів, на Луганщині загарбники намагались безуспішно наступати в районах Кремінної та Білогорівки.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Донеччина: ворог завдавав авіаударів (ракета "Х-59", ракета невстановленого типу), стріляв з РСЗВ "Ураган", "Град", артилерії по населеним пунктам області. Обстріляні Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ "АКХЗ", будинок культури); Бахмут (житловий сектор); Курахове (житловий сектор); Часів Яр (житловий сектор, школа, поліцейська станція); смт Нью-Йорк (житловий сектор); с.Зоряне (житловий сектор); с.Ласточкине (будинок культури); с.Нетайлове (житловий сектор); с.Орлівка (житловий сектор); с.Північне (Сєверне) (житловий сектор); с.Тоненьке (житловий сектор).

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Пошкоджено 13 об’єктів (3 – житлових будинки (з них: 1 багатоквартирний), 2 – господарчі споруди, 2 – магазини, 2 – будинки культури, школа, поліцейська станція, приміщення ПрАТ "АКХЗ", приміщення Часовоярського вогнетривкого комбінату.

На Донеччині: 1 загиблий, 5 поранених за добу.

Луганщина: на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів наступальні дії в районах Кремінної і Білогорівки. Успіху не мав.

ВІДЕО ДНЯ

Здійснив артилерійські обстріли Стельмахівки, Черовонопопівки, Невського, Куземівки, Макіївки, Кремінної, Білогорівки та Діброви.

Ситуація в області залишається напруженою.

Полтавщина: вчора ввечері ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі, постраждалих унаслідок ракетного удару немає.

Чернігівщина: два обстріли за добу, Новгород-Сіверський та Чернігівський райони, із мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.

Сумщина: вночі в напрямку Хотінської ТГ Сумського району здійснено артилерійський обстріл, 4 приходи.

с. Стецьківка Сумської МГ — артилерійський обстріл, 5 приходів. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропостачання.

Вночі — 3 приходи з міномету по території Білопільської ТГ.

Також 3 приходи по Середино-Будській ТГ.

Вночі — 15 вибухів на території Новослобідської ТГ. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області: Новослобідської, Краснопільської, Есманської, Шалигинської, Білопільської. Було зафіксовано 31 прильот. Також під час вечірньої повітряної тривоги, близько 19.00, працювала ППО.

Запорізька: вночі ворогом нанесено ракетний удар по м. Запоріжжя: одна ракета С-300 влучила в житловий 5-ти поверховий будинок. Внаслідок влучання ракети зруйновано верхні поверхи, під завалами знаходяться люди.

Ще одна ракета влучила в двір біля 5-ти поверхового будинку. В наслідок влучання ракети пошкоджено будинки (вибиті вікна двері, пошкоджено автівки), які знаходяться поряд.

Інформація щодо жертв уточнюється, на місці події працюють підрозділи ДСНС.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Новоданилівка, Малинівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Малинівка, Мала Токмачка, Червоне, Чарівне, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Інші наслідки встановлюються.

Дніпропетровщина: вчора вдень ворог обстрілював Нікополь та Марганецьку громаду.

Без жертв.

Пошкоджене фермерське господарство.

Руйнування є у 2 приватних будинках та господарських спорудах.

Вночі Нiкопольщина знову пережила два обстрiли. Росiяни били з важкої артилерiї.

Пiд прицілом були Нiкополь та Червоногригорівська громада. Пошкодженi котельня, кiлька магазинів та аптека.

Росiйськi снаряди зачепили 8 багатоповерхівок, 5 гаражів та 3 авто. Обiрвали лiнiї електропередач та понiвечили водогiн. Люди не постраждали.

Харківщина: на Слобожанському напрямку протягом доби противник обстріляв населені пункти Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна, та Кіндрашівка. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп’янськ та Кислівка.

Вчора вранці у с. Кіндрашівка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ "Град" пошкоджено адміністративну будівлю відділку поліції.

Внаслідок вчорашніх обстріляв м. Чугуїв пошкоджено 5-поверховий житловий будинок у військовому містечку. Поранення зазнали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик. Чоловік госпіталізований. Хлопчик отримав меддопомогу на місці.

Також ворог обстріляв з мінометів с. Червона Зоря, Золочівської ОТГ, Богодухівського району. Без постраждалих.

Миколаївщина: вчора вдень ворог завдавав ударів з РСЗВ за межами населеного пункту та по узбережжю Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, ворог продовжує здійснювати обстріли по районам населених пунктів області, серед яких — Зміївка, Козацьке, Веселе, Берислав, Інженерне, Антонівка, Берегове, Велетенське, Білозерка, Дніпровське та місто Херсон.

У селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку поранені двоє чоловіків. Це 54-річний місцевий мешканець, котрий дістав уламкове поранення стопи, та 34-річний волонтер з Кривого Рогу – його травми більш тяжкі.

Російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний малюк. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя.

У полі біля смт Архангельське на протитанковій міні стався підрив трактора, внаслідок чого травми отримали двоє місцевих жителів, які були в ньому. Постраждалих доставлено до Великоолександрівської лікарні для надання медичної допомоги.

Було здійснено обстріл з різного озброєння з боку РФ території смт Козацьке та с. Веселе. Пошкоджено 8 об’єктів у приватному секторі.

Загалом на Херсонщині за добу через агресію РФ постраждали 11 людей.

З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 65 осіб, з них 6 – це діти.