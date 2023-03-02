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Зіткнення потягів у Греції: кількість загиблих досягла 46

"Європейська правда"Четвер, 2 березня 2023, 13:56
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Внаслідок лобового зіткнення пасажирського й вантажного потягів під містом Лариса підтвердили загибель вже 46 осіб. 

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда"

З початку доби рятувальники знайшли ще 7 загиблих серед рештків вагону-ресторану, одного з тих, які найбільше постраждали після зіткнення. Сьогодні має розпочатися ДНК-аналіз загиблих, які ще не впізнані.  

Серед людей, які з травмами опинились у лікарні, більшість у стабільному стані.

Нагадаємо, раніше прем’єр Греції оголосив, що причиною аварії стала людська помилка.

Начальнику місцевої станції висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві, йому може загрожувати від 10 років до довічного позбавлення волі; міністр транспорту Греції подав у відставку після катастрофи. Також звільнились керівники кількох залізничних компаній

Теми: Греціянадзвичайна подіяжертви
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