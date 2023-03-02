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На Харківщині 4 людини загинули внаслідок підриву авто на міні

Олена РощінаЧетвер, 2 березня 2023, 14:08

У лісі біля села Співаківка в Харківській області в ніч на 1 березня на російській міні підірвався автомобіль, внаслідок чого загинули 4 чоловіків.

Джерело: Головне управління ДСНС у Харківській області

Деталі: 1 березня до рятувальників Харківщини надійшло повідомлення про нещасний випадок, котрий стався попередньо в ніч із 28 лютого на 1 березня. 

Із повідомлення стало відомо, що у лісі біля с. Співаківка на ворожій міні підірвався автомобіль, в якому перебували 4 чоловіків. В результаті вибуху всі вони загинули. 

Остаточні обставини трагедії з’ясовує Національна поліція України.

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Теми: Харківська областьмінуваннявійна
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