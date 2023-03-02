Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни активізували інформкампанію навколо оборони Бахмута – Маляр

Станіслав ПогоріловЧетвер, 2 березня 2023, 16:08
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Росіяни розганяють в інформпросторі твердження, спрямовані на деморалізацію нашого суспільства та військових щодо оборони Бахмута на Донеччині.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута. Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових".

Деталі: За її словами, зокрема запускаються твердження, "нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона це нібито політичне рішення".

Маляр заявила, що це не відповідає дійсності. "Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво", - підкреслила вона.

Також заступниця міністра оборони звернула увагу на те, що росіяни намагаються дискредитувати військове командування східного напрямку. Зокрема, викладають фейкові документи нібито зі штабу на Сході.

При цьому, підкреслила вона, окупанти "з метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 2 березня британська розвідка спрогнозувала погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським захисникам.
  • У лютому голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі спрогнозував, що українські сили не відступатимуть з Бахмута.

Теми: БахмутвійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Комік утік з України через дозвіл Мінкульту, міністерство ініціює зміни щодо виїзду чоловіків

Британія надасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла – посол

Активіст із Криму розповів, як ФСБ вибивала з нього "вибачення" перед Путіним і армією РФ

відеоУкраїнці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України

Конкурс на директора НАБУ: стали відомі 3 переможці

Українська оборона Бахмута під сильним тиском, зруйновано два ключових мости - розвідка Британії

Усі новини...
Бахмут
Міноборони Британії: Погода може дати перевагу українцям у боях за Бахмут
ССО вполювали російську ДРГ під Бахмутом
Зеленський про Ставку: Готуємося знову активно діяти для звільнення нашої землі
Останні новини
19:26
ЄС запрошує треті країни до спільної схеми закупівлі боєприпасів для України - ЗМІ
19:21
"Мирний план" Китаю: загрози для України і чи отримає РФ зброю – подкаст "Світ не sweet"
19:18
Новий президент Чехії у квітні планує приїхати з візитом в Україну
19:03
Комік утік з України через дозвіл Мінкульту, міністерство ініціює зміни щодо виїзду чоловіків
18:45
На Луганщині окупанти обмежують пересування мешканців, які не мають паспортів РФ – Генштаб
18:34
Росіяни безуспішно намагаються оточити Бахмут – зведення Генштабу
18:20
Зеленський розповів студентам, як Україна далі житиме з таким сусідом як Росія
18:16
ЗАЕС за рік окупації пережила п'ять блекаутів – Котін
18:07
Росіяни обстріляли Херсонщину: загинув чоловік
17:50
У березні Кабмін підготує рішення для бюджетної стійкості громад – Зеленський
Усі новини...