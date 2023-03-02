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Росіяни активізували інформкампанію навколо оборони Бахмута – Маляр

Станіслав ПогоріловЧетвер, 2 березня 2023, 15:08
Росіяни активізували інформкампанію навколо оборони Бахмута – Маляр
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Росіяни розганяють в інформпросторі твердження, спрямовані на деморалізацію нашого суспільства та військових щодо оборони Бахмута на Донеччині.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута. Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових".

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Деталі: За її словами, зокрема запускаються твердження, "нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона це нібито політичне рішення".

Маляр заявила, що це не відповідає дійсності. "Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво", - підкреслила вона.

Також заступниця міністра оборони звернула увагу на те, що росіяни намагаються дискредитувати військове командування східного напрямку. Зокрема, викладають фейкові документи нібито зі штабу на Сході.

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При цьому, підкреслила вона, окупанти "з метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін".

Що було раніше:

  • 2 березня британська розвідка спрогнозувала погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським захисникам.
  • У лютому голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі спрогнозував, що українські сили не відступатимуть з Бахмута.

Теми: БахмутвійнаРосіяУкраїна
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