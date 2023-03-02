Допомагали Путіну ховати мільйони: у Швейцарії судитимуть 4-х банкірів

Прокуратура Швейцарії висунула звинувачення чотирьом банкірам у допомозі приховати десятки мільйонів швейцарських франків від імені Владіміра Путіна в одній з перших судових справ на Заході, яка безпосередньо стосується активів, що нібито належать російському президенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Чотири звинувачені були співробітниками швейцарської дочірньої компанії Газпромбанку, в тому числі її виконавчий директор Роман Абдулін.

Згідно з обвинувальним висновком, копію якого суд Цюриха надав Financial Times, банкіри проявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки в Швейцарії від імені Сергєя Ролдугіна, віолончеліста і хрещеного батька дочки Путіна, не ставлячи під сумнів походження коштів, що надходили через них.

"Загальновідомо, що президент Росії Путін офіційно має дохід трохи більше 100 000 швейцарських франків і не є багатим, але насправді володіє величезними активами, якими керують наближені до нього люди, - йдеться в обвинувальному висновку. "Ролдугін... [був підставною особою" – додають прокурори.

Представник Газпромбанку Швейцарії, який перебуває в процесі згортання своєї діяльності внаслідок міжнародних санкцій проти Росії, заперечив звинувачення проти співробітників банку, але відмовився надавати подальші коментарі щодо "судового процесу, що триває".

Усі четверо вважаються невинними, поки їхню провину не буде доведено.

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Прокурори стверджують, що в Газпромбанку на Ролдугіна була проведена мінімальна належна перевірка.

Згідно з обвинувальним висновком, банкіри підписали декларації про те, що віолончеліст не є "політично значущою особою" - формальне визначення, яке викликало б додаткову перевірку - незважаючи на широке поширення публічних повідомлень про його зв'язки з Кремлем і Путіним.

Рахунки, відкриті банкірами у Швейцарії, вказували на те, що Ролдугін мав активи щонайменше на $50 млн і планував щорічно переводити в країну понад $10 млн через складний водоспад підставних компаній і рахунків. "Задекларовані активи в цілому жодним чином не були схожі на власні активи Ролдугіна", - стверджує прокуратура.

В офіційному банківському досьє на Ролдугіна містилася лише роздруківка веб-сайту Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі, де Ролдугін був диригентом, і єдиний негативний результат пошуку в базі даних Worldcheck, яка перевіряє дотримання вимог законодавства.

Прокурори стверджують, що звинувачені були повністю обізнані про справжнє значення і зв'язки Ролдугіна.

В обвинувальному висновку також детально описано, як компанії, створені на ім'я Ролдугіна, були засновані посадовими особами банку "Россия", який намагався приховати свою причетність, використовуючи анонімні адреси електронної пошти.

"Банк "Россия" є банком провідних російських політиків, а його мажоритарний акціонер і голова правління [Юрій Ковальчук] вважається скарбником Путіна", - зазначається в обвинувальному висновку.

Справа була відкрита в результаті витоку Панамського архіву в 2016 році.

Міжнародний консорціум медіа-організацій, включаючи німецький журнал Der Spiegel і британську газету Guardian, на основі аналізу документів виділив справи Ролдугіна, підкресливши його близькість до Путіна, банку "Россия" і величезні незрозумілі статки.

Finma, швейцарський регулятор фінансових ринків, розпочав розслідування проти Газпромбанку в результаті витоку інформації. У 2018 році регулятор дійшов висновку, що банк "серйозно порушив вимоги щодо належної обачності у боротьбі з відмиванням грошей у період з 2006 по 2016 рік", і наклав на нього суворі штрафи.

Він також подав скаргу до кантональної прокуратури Цюриха, що призвело до офіційного кримінального розслідування.

Прокурори вимагають тюремного ув'язнення для всіх чотирьох банкірів. Судовий процес розпочнеться в Цюриху 8 березня.