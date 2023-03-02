У Бородянці ексгумували тіла трьох убитих росіянами жителів
Четвер, 2 березня 2023, 16:11
У Бородянці Київської області ексгумували тіла трьох мирних жителів, убитих російськими загарбниками під час спроби наступу на Київ.
Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов
Пряма мова: "Тіла трьох вбитих окупантами мирних жителів виявила сьогодні поліція Київщини. Ексгумацію загиблих провели в Бородянці.
У березні 2022, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього. Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про захоронення".
Деталі: Загалом на Київщині після деокупації вже виявили 1373 тіла мирних жителів. 197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти.