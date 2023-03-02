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У Бородянці ексгумували тіла трьох убитих росіянами жителів

Олена РощінаЧетвер, 2 березня 2023, 16:11
Ексгумація загиблих у Бородянці, фото поліції Київської області

У Бородянці Київської області ексгумували тіла трьох мирних жителів, убитих російськими загарбниками під час спроби наступу на Київ.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов

Пряма мова: "Тіла трьох вбитих окупантами мирних жителів виявила сьогодні поліція Київщини. Ексгумацію загиблих провели в Бородянці. 

У березні 2022, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього. Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про захоронення".

Деталі: Загалом на Київщині після деокупації вже виявили 1373 тіла мирних жителів. 197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти.

Теми: Київська областьвійна
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