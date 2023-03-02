В МЗС деталізували, яких санкцій проти Росії ще чекають від ЄС

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, які санкції проти Росії сподіваються побачити у наступних санкційних пакетах Євросоюзу - йдеться, зокрема, про "Росатом".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував речник МЗС Олег Ніколенко.

Він висловив подяку Євросоюзу за пророблену роботу, у тому числі останній пакет до річниці повномасштабної війни.

"Водночас до десятого санкційного пакета не увійшла низка інших елементів, на яких наполягала Україна: ядерна енергетика, зокрема подальше обмеження діяльності корпорації "Росатом", причетної до окупації Запорізької атомної станції, ІТ-технології, продаж діамантів, морська логістика. Реальність така, що Росія досі має доступ до величезних фінансових та технологічних ресурсів. А це – сотні мільйонів доларів, які вона спрямовує на вбивство цивільного населення та знищення інфраструктури в Україні", - наголосив Олег Ніколенко.

Речник зазначив, що Україна не ставить під сумнів необхідність "закривати лазівки" у вже запроваджених санкціях, але розраховує, що ЄС невдовзі почне готувати наступний, одинадцятий пакет.

"Ми також підтримуємо розширення санкційної коаліції, зокрема шляхом залучення країн Азії та Латинської Америки. Посилення санкційного тиску та забезпечення дотримання вже чинних обмежень мають йти паралельними треками і доповнювати одне одного", - зазначив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, у річницю повномасштабної війни країни ЄС погодили десятий пакет санкцій проти Росії. У суботу стало відомо, що до десятого пакета санкцій ЄС проти РФ увійде 121 фізична та юридична особа.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України після того закликав Європейський Союз до санкцій проти "Росатому" та збільшення тиску на російські банки.