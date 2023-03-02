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ЗСУ відбили атаки ворога на Бахмут та уразили склад із боєприпасами – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 березня 2023, 18:39
БАХМУТ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Збройні сили України відбили атаки ворога на Бахмут та уразили склад з боєприпасами російських окупантів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 склад боєприпасів противника.

Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та 3 ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. В результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення. 

Ворог здійснив понад 55 обстрілів РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове Сумської області. 

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Рижівка, Хотінь, Стецьківка і Славгород Сумської області та районів 15 населених пунктів Харківської області. Серед них - Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве та Стрілеча. 

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки і Кремінної Луганської області та Спірного на Донеччині. Здійснив артилерійські обстріли районів 17 населених пунктів. Зокрема, це - Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Макіївка, Кремінна Луганської області та Роздолівка на Донеччині.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк. 

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них - Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках продовжує спроби створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів. Зокрема це – Новосілка, Времівка Донецької області;  Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон. 

Теми: БахмутГенштабвійнаЗбройні сили
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