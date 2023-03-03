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Сили оборони відбили понад 85 ворожих атак – зведення

"Українська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 06:43
Військовослужбовці ЗСУ. Фото з Facebook Генштабу

Протягом 2 березня Сили оборони України відбили понад 85 атак противника на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника.

Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права. Так, окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того, зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ворогом ракетних ударів є значною по всій території України".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Заріччя, Грем’яч, Хрінівка Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Атинське, Іскрисківщина, Кіндратівка, Миропільське, Попівка Сумської області та районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве, Стрілеча.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, успіху не мав. Противник здійснив артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів. Це, зокрема, Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Макіївка і Кремінна Луганської області та Роздолівка – Донецької.

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На Бахмутському напрямку противник не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмута Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує безуспішно атакувати позиції наших військ. Ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах 18 населених пунктів. Серед них – Бердичі, Авдіївка, Водяне, Веселе, Богоявленка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу окупантів зазнали понад 45 населених пунктів. Зокрема – Новосілка і Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також українські захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу "Суперкам", 2 – "Орлан" та 4 – "Ланцет").

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів.

Теми: ГенштабЗбройні сили
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