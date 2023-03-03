Підбитий російський танк, який експонують у Вільнюсі, жартома виставили на продаж

Підбитий в Україні російський Т-72, який експонується у Вільнюсі, жартома виставили на продаж на місцевому онлайн-майданчику, щоб закликати литовців до пожертв на підтримку України.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Оголошення з’явилося 2 березня на ресурсі Autoplius.lt. Автор надав розміри та рік виробництва, а комплектацію танка доповнив пральною машиною і туалетом, та додав великий жартівливий опис, порівнюючи танк з автомобілем. "Була лише одна далека поїздка від Білгорода до Дмитрівки. Танк не тонув, хоча переїздив одну річку… Багажника немає, але речі можна перевозити зверху, так не раз пробували…

Реклама:

Просторий салон, хороша звукоізоляція, ключів немає, не треба змінювати шини, ніколи не отримаєте штраф за парковку, тому що немає "двірників", за які можна покласти квитанцію. До речі, завжди буде безкоштовне місце для стоянки у Вільнюсі на вул. Героїв України (біля посольства РФ - ред.) - там гарантійний салон… Це ексклюзивний транспортний засіб, привертає увагу на дорозі. Увага жінок гарантована - я ледве запаркувався у центрі Вільнюса, як прибігли пані літнього віку з червоними гвоздиками", - жартує автор.

Контактним номером вказали 1482 - благодійний номер фонду підтримки України Blue/Yellow. Портал, де розміщене оголошення, доповнив його приміткою, що це спосіб переказати на підтримку України 5 євро.

Нагадаємо, нещодавно у Литві завершили кампанію збору коштів на радіолокаційні станції для України з результатом 14 млн євро.