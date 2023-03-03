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У селі Томарине на Херсонщині окупанти вбили тракториста

Олена РощінаП'ятниця, 3 березня 2023, 11:17

3 березня російські загарбники атакували вільні території Херсонської області: поблизу села Томарине вбили тракториста, у селі Козацьке поранили двох осіб, а також поранили жінку у Херсоні. 

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Окупанти атакували Херсонщину. Через ворожі удари є загиблий та поранені мирні жителі". 

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Деталі: Поблизу села Томарине Бериславського району росіяни обстріляли тракториста. 33-річного постраждалого доставили до найближчого медзакладу військові. Однак лікарі не змогли нічого зробити, лише констатували смерть. Поранення, отримані через російський обстріл, виявилися надто тяжкими. 

Також ворог знову атакував село Козацьке Каховського району. Двоє осіб дістали поранення, нині медики надають їм необхідну допомогу.

Крім того, у п’ятницю в Херсоні уламок ворожого снаряду травмував працівницю одного з підприємств. 48-річна жінка була на робочому місці, коли почався артобстріл. Почувши вибухи, вона хотіла вибігти з будівлі, щоб спуститися у підвал, але не встигла – дістала поранення ноги. Постраждалу шпиталізували.

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Теми: Херсонська областьвійна
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