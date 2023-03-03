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У Петербурзі відкрили молодіжний клуб від Пригожина "Вагнеренок"

"Українська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 12:59
Одна із зустрічей у "Вагнеренку"

В Петербурзі на базі так званої "ЧВК Вагнер" російського бізнесмена Євгена Пригожина з'явився молодіжний клуб "Вагнеренок".

Джерело: петербурзьке видання "Бумага"

Деталі: Клуб відкрився на початку 2023 року, а перша зустріч відбулася 29 січня. Там було трохи більше 10 людей.

На зустрічі з дітьми приходять депутати і силовики, а у вільний час учасникам пропонують пограти в симулятор військового безпілотника. Творці мають намір прищепити школярам і студентам "любов до своєї Вітчизни", пише видання.

Дослівно: "За місяць існування "Вагнеренка" його відвідали депутати Держдуми Василь Власов (ЛДПР) і Марія Бутіна, провладний блогер Віталій Вереск, який проводив на базі "ПВК Вагнер Центру" лекції про тюнінг зброї, і блогер Юрій Подоляка".

Деталі: На іншій зустрічі був присутній спецпризначенець Віктор Шмарковський. Його представили як завідувача фонду сприяння ветеранам спецпризначенців держбезпеки "КУОС-Вимпел" - організацією, яка вважає себе спадкоємицею одного з відділів КДБ СРСР.

Він зокрема розповів, що "випромінює дельта-хвилі", а його мозок здатен витримати будь-який удар "через скупчення рідини в певних зонах". І, додав спецпризначенець, він - "дитина першої атомної бомби".

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Куратор проекту Олександр Тронін стверджує, що станом на березень у молодіжному клубі перебуває близько 60 осіб.

Передісторія:

  • У листопаді 2022 року у Санкт-Петербурзі відкрили "ПВК Вагнер-центр", пов'язаний зі структурами російського бізнесмена Євгена Пригожина, також відомого як "кухар Путіна".
  • 6 лютого Верховна Рада Україна визнала приватну військову компанію "Вагнер" Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією.

Теми: РосіяПригожин
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