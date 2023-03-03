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Прем'єрка Литви: Європа повинна виключити Росію зі своєї системи безпеки

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 12:56
Прем'єрка Литви: Європа повинна виключити Росію зі своєї системи безпеки
Інгріда Шимоніте, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що Європа має розвивати свою систему безпеки без Росії.

Про це вона сказала журналістам у Вільнюсі у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Іноді лунають голоси про те, що все одно доведеться якось розвивати систему безпеки разом із Росією. На мій погляд, таке мислення помилкове, тому що Європа має думати і розвивати свою систему безпеки без Росії. Я думаю, що постійна оглядка на Росію щодо цього шкідлива", - сказала вона журналістам.

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Шимоніте зазначила, що думки про майбутнє України та Східної Європи поділяються на дві групи: "табір перемоги та табір "непоразки", хоч би що це означало".

"Я вважаю, що не може бути "непоразки" без перемоги: якщо немає перемоги, то немає і виграшу, а Україна має перемогти, і іншої думки щодо цього бути не може", - наполягає прем'єр-міністр Литви.

На запитання про те, чи бачить вона ознаки втоми у Західній Європі, оскільки війна Росії в Україні триває другий рік, Шимоніте відповіла, що стежить за міжнародними ЗМІ та іноді помічає "сигнали, які можуть виглядати тривожними та створювати таке враження".

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"З іншого боку, Україні надається значна підтримка, буде направлено багато військової допомоги, є великі очікування щодо контрнаступу, який, імовірно, планується Збройними силами України", - додала вона.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у вівторок, що Росія не отримає військової перемоги в Україні. 

Між тим Сполучені Штати не очікують від Росії значних територіальних здобутків в Україні в найближчій перспективі.

Теми: ЛитваЄСРосіявійна
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