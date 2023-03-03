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Прем'єрка Литви: Європа повинна виключити Росію зі своєї системи безпеки

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 13:56
Інгріда Шимоніте, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що Європа має розвивати свою систему безпеки без Росії.

Про це вона сказала журналістам у Вільнюсі у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Іноді лунають голоси про те, що все одно доведеться якось розвивати систему безпеки разом із Росією. На мій погляд, таке мислення помилкове, тому що Європа має думати і розвивати свою систему безпеки без Росії. Я думаю, що постійна оглядка на Росію щодо цього шкідлива", - сказала вона журналістам.

Шимоніте зазначила, що думки про майбутнє України та Східної Європи поділяються на дві групи: "табір перемоги та табір "непоразки", хоч би що це означало".

"Я вважаю, що не може бути "непоразки" без перемоги: якщо немає перемоги, то немає і виграшу, а Україна має перемогти, і іншої думки щодо цього бути не може", - наполягає прем'єр-міністр Литви.

На запитання про те, чи бачить вона ознаки втоми у Західній Європі, оскільки війна Росії в Україні триває другий рік, Шимоніте відповіла, що стежить за міжнародними ЗМІ та іноді помічає "сигнали, які можуть виглядати тривожними та створювати таке враження".

"З іншого боку, Україні надається значна підтримка, буде направлено багато військової допомоги, є великі очікування щодо контрнаступу, який, імовірно, планується Збройними силами України", - додала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у вівторок, що Росія не отримає військової перемоги в Україні. 

Між тим Сполучені Штати не очікують від Росії значних територіальних здобутків в Україні в найближчій перспективі.

Теми: ЛитваЄСРосіявійна
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