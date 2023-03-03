У Білорусі МіГ злетів без радіолокаційника, хоча влада казала, що з літаком "все добре" – ЗМІ

Російський винищувач МіГ-31К у п’ятницю піднявся у повітря в Білорусі без літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У, хоча влада стверджувала, що з радіолокаційником "все добре".

Джерело: моніторингова група Білоруські Гаюн

Дослівно: "З аеродрому Мачулищі МіГ-31К ПКС РФ злетів о 09:00 і приземлився назад об 11:01. Разом із ним злітав винищувач супроводу з аеродрому Барановичі.

Однак у зв'язку з відсутністю в небі над Білоруссю ДРЛО А-50У, ймовірність запуску гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал" з МіГ-31К ПКС РФ дещо знизилася".

Деталі: Як нагадує моніторингова група, А-50У відповідає за "сканування" півночі України, що дозволяє виявляти роботу українських систем протиповітряної оборони та авіацію в повітрі, для подальшого запуску ракет з МіГ-31К, оминаючи ППО.

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