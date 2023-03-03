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У Білорусі МіГ злетів без радіолокаційника, хоча влада казала, що з літаком "все добре" – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 3 березня 2023, 14:52
У Білорусі МіГ злетів без радіолокаційника, хоча влада казала, що з літаком все добре – ЗМІ
Ілюстративне фото, А-50, Міноборони РФ

Російський винищувач МіГ-31К у п’ятницю піднявся у повітря в Білорусі без літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У, хоча влада стверджувала, що з радіолокаційником "все добре".

Джерело: моніторингова група Білоруські Гаюн

Дослівно: "З аеродрому Мачулищі МіГ-31К ПКС РФ злетів о 09:00 і приземлився назад об 11:01. Разом із ним злітав винищувач супроводу з аеродрому Барановичі. 

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Однак у зв'язку з відсутністю в небі над Білоруссю ДРЛО А-50У, ймовірність запуску гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал" з МіГ-31К ПКС РФ дещо знизилася".

Деталі: Як нагадує моніторингова група, А-50У відповідає за "сканування" півночі України, що дозволяє виявляти роботу українських систем протиповітряної оборони та авіацію в повітрі, для подальшого запуску ракет з МіГ-31К, оминаючи ППО.  

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 лютого вдень стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи. З'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани
  • Пізніше ЗМІ опублікували супутникові фото літака до інциденту і після.
  • Журналісти, порівнявши супутникові фото, дійшли висновку, що на крилах літака з’явились чорні плями після інциденту. Водночас підтвердити пошкодження літака не вдалось, бо плями можуть бути лише візуальним ефектом, викликаним, наприклад, сніговим покривом на крилах.
  • Міноборони Білорусі 1 березня опублікувало відео з нібито неушкодженим літаком А-50 в Мачулищах, який їздить по злітно-посадковій смузі у темну пору доби.
  • Партизани, в свою чергу, оприлюднили відео з дрона, що безперешкодно сів на радіолокаційну станцію цього літака, попри заяви влади Білорусі про охорону території аеродрому.
  • 2 березня моніторингові групи повідомили, що російський радіолокаційний літак А-50У полетів із Білорусі до РФ для ремонту.
  • Адміністрація самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка спростувала цю заяву.

Теми: Білорусьвинищувачіавіа
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