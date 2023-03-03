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Генерал Сирський вдруге за 6 днів приїхав до Бахмута

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 березня 2023, 15:02
Генерал Сирський вдруге за 6 днів приїхав до Бахмута
Фото: пресслужба Сухопутних військ

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський 3 березня відвідав підрозділи, які ведуть оборону міста Бахмут на Донеччині.

Джерело: пресслужба Сухопутних військ

Дослівно: "В Бахмуті командувач заслухав доповіді командирів про стан справ у підпорядкованих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності наших підрозділів на лінії фронту".

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Деталі: Повідомляється, що противник не полишає надії захопити Бахмут та продовжує накопичувати сили, щоб окупувати місто.

 

На захоплення міста російські окупанти кинули найпідготовленіші підрозділи ПВК "Вагнер" та інших регулярних частин армії РФ. Інтенсивні бої точаться в самому місті та довкола нього.

 

Командувач підтримав та заохотив цінними подарунками захисників, які у боях за Бахмут є прикладом стійкості, мужності та героїзму.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше

  • Сирський відвідував військові частини Сил оборони у Бахмуті та на околицях 25 лютого.
  • 2 березня британська розвідка спрогнозувала погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським захисникам.
  • У лютому голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі спрогнозував, що українські сили не відступатимуть з Бахмута.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.

Теми: Бахмут
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