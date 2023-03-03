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ЄС оголосив про надання Україні 5700 сонячних панелей

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 16:37
ЄС оголосив про надання Україні 5700 сонячних панелей
Урсула фон дер Ляєн. Фото з Facebook Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання Україні першої партії сонячних панелей у кількості 5700 штук.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія навмисно б'є по українській енергетичній інфраструктурі. Ми працюємо з Україною задля відновлення електропостачання, ремонтуючи і відновлюючи пошкоджену інфраструктуру, а також розвиваючи відновлювану енергетику"? – сказала фон дер Ляєн у розміщеному у Twitter відеозверненні.

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Вона нагадала, що місяць тому, перебуваючи в Києві, оголосила про ініціативу надання сонячних панелей Україні.

"Зараз я можу оголосити, що перша партія сонячних панелей невдовзі буде доставлена до України. ENEL (найбільша італійська енергетична компанія. – Ред.) жертвує 5700 панелей Україні. Сонячні панелі вироблені в Європі, в Катанії за підтримки Європейського фонду інновацій", – пояснила президентка Єврокомісії.

Ці панелі здатні покрити 11 тисяч квадратних метрів дахів громадських будівель, зазначила фон дер Ляєн.

"Тому вони забезпечать електрикою школи, лікарні, пожежні частини. Я переконана, що інші європейські компанії, а також держави-члени, надихнуться цим першим кроком. Тому Україна зможе покластися на чисту електрику, вироблену вдома", – сказала вона.

Постачання має відбутися до літа 2023 року.

Теми: ЄСдопомога Україніенергетика
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