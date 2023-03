ЄС оголосив про надання Україні 5700 сонячних панелей

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання Україні першої партії сонячних панелей у кількості 5700 штук.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія навмисно б'є по українській енергетичній інфраструктурі. Ми працюємо з Україною задля відновлення електропостачання, ремонтуючи і відновлюючи пошкоджену інфраструктуру, а також розвиваючи відновлювану енергетику"? – сказала фон дер Ляєн у розміщеному у Twitter відеозверненні.

Вона нагадала, що місяць тому, перебуваючи в Києві, оголосила про ініціативу надання сонячних панелей Україні.

"Зараз я можу оголосити, що перша партія сонячних панелей невдовзі буде доставлена до України. ENEL (найбільша італійська енергетична компанія. – Ред.) жертвує 5700 панелей Україні. Сонячні панелі вироблені в Європі, в Катанії за підтримки Європейського фонду інновацій", – пояснила президентка Єврокомісії.

I promised to work with Ukraine on renewable energy sources, important for its energy security.



Now we deliver: a first batch of 5 700 solar panels will be sent to Ukraine soon.



Thank you @KadriSimson for working with industry on this - I am confident more donations will come. pic.twitter.com/Q1GBkOiDxo