Зеленський підписав з президентом Латвії декларацію щодо підтримки євроатлантичної інтеграції України

Президент Володимир Зеленський підписав з президентом Латвії Егілсом Левітсом декларацію, в якій серед іншого йдеться про підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у Телеграмі Зеленського.

"Ми підписали з Егілсом Левітсом спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України. Лише з Україною у своєму складі Європейський проект стане дійсно довершеним. Лише з Україною у своєму складі НАТО стане дійсно міцним захисником народів Європи та всіх наших спільних цінностей" - заявив Зеленський.

Як зазначається у декларації, Латвія й надалі сприятиме сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС та Альянсу, спрямованій на забезпечення спроможності Української держави ефективно захищати свої території на суші, на морі та в повітрі.

У декларації сказано, що урядовий і неурядовий сектори Латвії підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, і продовжуватимуть надавати потужну військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні.

"Латвійська Республіка підтримує Україну в тому, щоб вона стала частиною Північноатлантичного альянсу, щойно це дозволять умови; Україна та Латвійська Республіка висловлюють готовність провести двосторонні консультації щодо проблем безпеки України до вступу в НАТО" - йдеться у декларації.

Президенти також наголосили на необхідності створення правової основи для використання заморожених та знерухомлених російських активів для підтримки відновлення України та з метою виплати репарацій;

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Крім того, президенти підтвердили відданість притягненню до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини та інші тяжкі злочини, скоєні у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, та підтримці створення спеціального міжнародного трибуналу для забезпечення відповідальності за злочин агресії.

Як повідомлялося, президент Латвії Егілс Левітс у п’ятницю прибув до Львова з візитом.