Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський підписав з президентом Латвії декларацію щодо підтримки євроатлантичної інтеграції України

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 17:04

Президент Володимир Зеленський підписав з президентом Латвії Егілсом Левітсом декларацію, в якій серед іншого йдеться про підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у Телеграмі Зеленського.

"Ми підписали з Егілсом Левітсом спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України. Лише з Україною у своєму складі Європейський проект стане дійсно довершеним. Лише з Україною у своєму складі НАТО стане дійсно міцним захисником народів Європи та всіх наших спільних цінностей" - заявив Зеленський.

Реклама:

Як зазначається у декларації, Латвія й надалі сприятиме сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС та Альянсу, спрямованій на забезпечення спроможності Української держави ефективно захищати свої території на суші, на морі та в повітрі.

У декларації сказано, що урядовий і неурядовий сектори Латвії підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, і продовжуватимуть надавати потужну військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні.

"Латвійська Республіка підтримує Україну в тому, щоб вона стала частиною Північноатлантичного альянсу, щойно це дозволять умови; Україна та Латвійська Республіка висловлюють готовність провести двосторонні консультації щодо проблем безпеки України до вступу в НАТО" - йдеться у декларації.

ВІДЕО ДНЯ

Президенти також наголосили на необхідності створення правової основи для використання заморожених та знерухомлених російських активів для підтримки відновлення України та з метою виплати репарацій;

Крім того, президенти підтвердили відданість притягненню до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини та інші тяжкі злочини, скоєні у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, та підтримці створення спеціального міжнародного трибуналу для забезпечення відповідальності за злочин агресії.

Як повідомлялося, президент Латвії Егілс Левітс у п’ятницю прибув до Львова з візитом.

Теми: ЗеленськийЛатвіяпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
Усі новини...
Реклама: