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Ворог наступає на 5 напрямках, намагається оточити Бахмут - зведення

Олександр ШумілінП'ятниця, 3 березня 2023, 17:41
Ворог наступає на 5 напрямках, намагається оточити Бахмут - зведення
Фото: Генштаб

Російські війська протягом 3 березня завдали 30 авіаційних та 6 ракетних ударів, а також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: В Генштабі вказують, що росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Дослівно: "На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжував вести наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, успіху не мав…

На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка та Бахмут Донецької області…

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Мар’їнка та Побєда…

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На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу".

Деталі: Також у зведенні Генштаб повідомляє, що українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також захисники збили ворожий літак Су-34 та БпЛА типу "ZALA".

Теми: Бахмутармія
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