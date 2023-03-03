Україна отримала лише шосту частину обіцяних 155-мм снарядів - глава МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав негайно прискорити постачання артилерійських боєприпасів Україні.

Про це він сказав на пресконференції у Львові, пише "Європейська правда".

"Ми сьогодні обговорили потребу України в снарядах. МИ дуже вдячні всім країнам, які пообіцяли надати снаряди, але ситуація така, що коли ми говоримо про снаряди калібру 155 мм, то Україна поки отримала лише шосту частину обіцяного", - сказав Рейнсалу.

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За його словами, у понеділок міністри оборони країн будуть обговорювати створення механізму спільних закупівель для постачання 1 мільйону боєприпасів калібру 155 мм.

"І ключовим у цьому є якомога інтенсивніші дії", - додав він.

Нагадаємо, США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 400 млн доларів, до якого увійдуть боєприпаси до HIMARS, гаубиць і Bradley та інше обладнання.