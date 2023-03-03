Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна отримала лише шосту частину обіцяних 155-мм снарядів - глава МЗС Естонії

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 19:55

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав негайно прискорити постачання артилерійських боєприпасів Україні.

Про це він сказав на пресконференції у Львові, пише "Європейська правда".

"Ми сьогодні обговорили потребу України в снарядах. МИ дуже вдячні всім країнам, які пообіцяли надати снаряди, але ситуація така, що коли ми говоримо про снаряди калібру 155 мм, то Україна поки отримала лише шосту частину обіцяного", - сказав Рейнсалу.

Реклама:

За його словами, у понеділок міністри оборони країн будуть обговорювати створення механізму спільних закупівель для постачання 1 мільйону боєприпасів калібру 155 мм.

"І ключовим у цьому є якомога інтенсивніші дії", - додав він.

Нагадаємо, США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 400 млн доларів, до якого увійдуть боєприпаси до HIMARS, гаубиць і Bradley та інше обладнання.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: допомога УкраїнізброяЕстоніяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
допомога Україні
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
США можуть передати Києву касетні боєприпаси більшої дальності – ЗМІ
Зеленський про війну на території РФ: Це великий ризик, що ми залишимося самі
Останні новини
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
Усі новини...
Реклама: