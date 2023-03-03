Зеленський про трибунал для РФ: Світ має обов’язок перед кожним воїном, який захищає свободу
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що створення трибуналу для Росії є обов’язком світу перед кожним воїном, який в бою захищає свободу.
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "У Львові сьогодні присутні генеральні прокурори і міністри юстиції різних країн. Ключове питання львівської конференції – відповідальність Росії та її керівництва, саме персональна. Буде їхня відповідальність – буде відновлена і справедливість.
Світ має чіткий обов’язок перед нашими воїнами – кожною і кожним, хто зараз в бою захищає свободу – відновити справедливість, притягти до відповідальності державу-терориста та її керівництво"
Деталі: Зеленський наголосив, що Україна збирає максимально підтримку для проєкту української резолюції щодо створення трибуналу для РФ, що буде винесена на голосування в Генасамблеї ООН.
Президент подякував європейським лідерам за розуміння ціни, яку сплачує український народ у війні.