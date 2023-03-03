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Зеленський про трибунал для РФ: Світ має обов’язок перед кожним воїном, який захищає свободу

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 3 березня 2023, 21:31
Зеленський, скрін з відеозвернненя 3 березня

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що створення трибуналу для Росії є обов’язком світу перед кожним воїном, який в бою захищає свободу.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "У Львові сьогодні присутні генеральні прокурори і міністри юстиції різних країн. Ключове питання львівської конференції – відповідальність Росії та її керівництва, саме персональна. Буде їхня відповідальність – буде відновлена і справедливість.

Світ має чіткий обов’язок перед нашими воїнами – кожною і кожним, хто зараз в бою захищає свободу – відновити справедливість, притягти до відповідальності державу-терориста та її керівництво"

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна збирає максимально підтримку для проєкту української резолюції щодо створення трибуналу для РФ, що буде винесена на голосування в Генасамблеї ООН. 

Президент подякував європейським лідерам за розуміння ціни, яку сплачує український народ у війні.

Теми: ЗеленськийтрибуналпрезидентРосія
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