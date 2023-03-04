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Росіяни гатили Сумщині, понад 120 прильотів

Ольга Глущенко Субота, 4 березня 2023, 00:25
ілюстративне фото з Укрінформу

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли 6 територіальних громад Сумської області, є руйнування і жертва.

Джерело: Сумська військова адміністрація

Дослівно: "Було зафіксовано 121 прильот − з мінометів, артилерії, РСЗВ, з БпЛА ВОГами, з танка та ПТУР. На жаль, є руйнування та жертви".

Деталі: Ворог гатив по територіях Шалигинської, Краснопільської, Білопільської, Есманської, Глухівської, Юнаківської громад.

Шалигинську громаду о 09:25 росіяни обстрілювали, ймовірно, з мінометів по селу Старикове − 5 прильотів. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. В населеному пункті пошкоджено лінію електропередач. А о 15:50 був обстріл з міномету по селу Ходине − 15 прильотів. Пошкоджено 3 житлових будинки.

В Есманській громаді  о 13:35 з території РФ здійснено обстріл зі ствольної артилерії села Кучерівка − 8 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Також по території громади ворог стріляв з РСЗВ − 20 прильотів та міномету − ще 20 прильотів.

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По Краснопільській громаді з 09:40 ворожий БПЛА виконав скидання 4-х боєприпасів (типу ВОГ) у різних селах громади. У цей же час зафіксовано ворожий обстріл з ПТУР 120мм (пуск 2-х ракет). Також з території РФ здійснено обстріл з ПТРК.

По Білопільській громаді з території РФ був танковий обстріл − 1 прильот. Також зафіксовано мінометні обстріли − 12 прильотів, 16 прильотів зі ствольної артилерії, 8 прильотів із САУ.

Юнаківська громада: зафіксовано обстріл із САУ − 9 прильотів та мінометний обстріл − 5 прильотів.

По Глухівській громаді о 16:15 росіяни били з мінометів − 5 прильотів.

Теми: Сумська областьобстрілРосія
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