Командувач ССО з’їздив у Бахмут

Командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко побував у Бахмуті та перевірив роботу своїх підрозділів.

Джерело: ССО

Пряма мова Хоренка: "Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня".

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Деталі: Бригадний генерал Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

Під час поїздки командувач ССО ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань та на місці "опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи" підрозділів Сил спеціальних операцій.