Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Командувач ССО з’їздив у Бахмут

Роман ПетренкоСубота, 4 березня 2023, 08:50
фото ссо

Командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко побував у Бахмуті та перевірив роботу своїх підрозділів.

Джерело: ССО

Пряма мова Хоренка: "Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня".

Деталі: Бригадний генерал Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

Під час поїздки командувач ССО ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань та на місці "опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи" підрозділів Сил спеціальних операцій.

Теми: БахмутССОЗбройні силивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кабмін призначив директором НАБУ Кривоноса

фото РосЗМІ повідомили про замах на російського олігарха Малофєєва, який фінансував окупантів

фотоСБУ схопила бойовика угруповання "Спарта", який вів вогонь по Донецькому аеропорту

У Курській області вночі вартовий-строковик розстріляв товаришів по службі

Уночі Росія запустила по Україні 15 "Шахедів", 13 з них збили

Російський підсанкційний корабель з військовим вантажем увійшов у Чорне море – ЗМІ

Усі новини...
Бахмут
Українська оборона Бахмута під сильним тиском, зруйновано два ключових мости - розвідка Британії
У ISW прокоментували можливий відхід Сил оборони з частини Бахмута
Ситуація в Бахмуті складна, але контрольована – Данілов
Останні новини
12:26
Rozetka виходить на ринок Польщі
12:04
Кабмін призначив директором НАБУ Кривоноса
11:47
Орбан приїде у Київ "після виконання всіх передумов" - Сійярто
11:26
Tesla вдруге з початку року знизила ціни на електрокари
11:26
Зупинити корупцію: владу закликають відкрити реєстри та поновити доступ до інформації
11:24
фото РосЗМІ повідомили про замах на російського олігарха Малофєєва, який фінансував окупантів
11:08
відеоУкраїнка Костюк виграла тенісний турнір WTA: у фіналі обіграла росіянку
11:07
У "Дії" більшість проголосували за вихідний 8 березня
11:06
До Греції прибув 200-метровий корабель з військовою технікою США, яка попрямує до Румунії і Болгарії
10:51
Нафта дешевшає та тлі погіршення прогнозу росту ВВП в Китаї та в очікуванні рішення по ставках
Усі новини...