Командувач ССО з’їздив у Бахмут
Субота, 4 березня 2023, 07:50
Командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко побував у Бахмуті та перевірив роботу своїх підрозділів.
Джерело: ССО
Пряма мова Хоренка: "Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня".
Реклама:
Деталі: Бригадний генерал Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.
Під час поїздки командувач ССО ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань та на місці "опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи" підрозділів Сил спеціальних операцій.
ВІДЕО ДНЯ