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Новий випуск УП.Чат: Лукашенко та Китай, Молдова та Придністров'я

"Українська правда"Субота, 4 березня 2023, 16:12

У новому випуску програми "УП.Чат" редакція УП та головний редактор "Європейської правди" обговорюють події міжнародної політики.

Джерело: Українська правда

Деталі: Серед головних тем – як Росія розкачує ситуацію в Молдові та створює провокації довкола Придністров'я, а також зустріч білоруського диктатора Лукашенка з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Учасники: головна редакторка УП Севгіль Мусаєва, заступник головного редактора Євген Будерацький, журналіст УП Роман Романюк та головний редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

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