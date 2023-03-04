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Зеленський: Цього року співпраця з європейськими інституціями буде ще змістовнішою

Катерина ТищенкоСубота, 4 березня 2023, 16:23
Зеленський: Цього року співпраця з європейськими інституціями буде ще змістовнішою
Зеленський у зверненні 4 березня, скріншот відео

Президент Володимир Зеленський заявляє, що цього року співпраця України з європейськими інституціями буде ще змістовнішою, ніж минулого року.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Очевидно, що цього року наша співпраця з європейськими інституціями буде навіть іще змістовнішою, ніж минулого року.

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Завдання – максимально активно готувати все для членства нашої держави в Євросоюзі, збільшувати постачання зброї для України, посилювати санкції проти Росії.

І я дякую пані Роберті Мецолі, усім нашим друзям у Європі, тим, хто допомагає Україні на шляху інтеграції. Дякую всім, хто допомагає зміцнювати безпеку України й посилювати наших воїнів!"

Теми: ЗеленськийЄС
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