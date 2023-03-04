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Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів та артилерії, 117 прильотів

Ольга Глущенко Субота, 4 березня 2023, 23:22
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів та артилерії, 117 прильотів
фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли з мінометів та артилерії 7 територіальних громад Сумської області, зафіксовано 117 прильотів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Під обстрілами опинилися території Білопільської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Миропільської, Юнаківської громад.

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По Білопільській громаді о 8:55 росіяни били з мінометів −12 мін та артилерії (САУ) − 5 снарядів у напрямку с. Іскрисківщина. Внаслідок обстрілу повторно пошкоджено будинок культури та ЛЕП.

Об 11.56 був артилерійський обстріл (САУ 152 мм) − 5 снарядів. А о 16.30 − 5 прильотів з міномету.

У Шалигинській громаді об 11:15 зафіксовано 3 прильоти, ймовірно, з міномету 120 мм. Також після 11.00 спостерігалось 20 прильотів, ймовірно, із САУ. Продовжився обстріл громади після 12.00 − 3 прильоти, попередньо з міномету 120 мм. Також був мінометний обстріл о 17:50 − 10 прильотів.

ВІДЕО ДНЯ

По Есманській громаді ворог гатив з міномету − 31 прильот за день.

Новослобідська громада: 12.05 здійснено обстріл громади з міномету − 4 прильоти.

У Зноб-Новгородській громаді о 12:50 росіяни били з міномету по околиці с. Нововасилівка − 8 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП.

У Миропільській громаді о 15.00 зафіксовано 6 прильотів (орієнтовно міномет 120 мм).

По Юнаківській громаді о 19.05 був обстріл із САУ, 5 прильотів.

Теми: Сумська областьобстріл
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