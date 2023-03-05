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Між Берліном і Варшавою зросла напруга на тлі критично важливих постачань Києву - Bloomberg

"Європейська правда"Неділя, 5 березня 2023, 16:11
Анджей Дуда і Олаф Шольц, фото AFP via Getty Images

У відносинах Берліна та Варшави загострилась напруга на тлі критично важливих військових постачань Україні та напередодні національних виборів у Польщі. 

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації видання Bloomberg.

Суперечки між Варшавою і Берліном щодо ракет, танків і запчастин вийшли на новий рівень, пише видання. Польські лідери зараз не втрачають можливості розкритикувати Берлін. Нещодавно звинувачення зосередилися на зволіканні з відправкою бойових танків Leopard 2 на фронт, що викликало загрозу відправки бронетехніки німецького виробництва без схвалення Берліна.

Після того, як канцлер Олаф Шольц дав зелене світло на відправку бойових танків, поляки заявили, що старіші моделі Leopard 2, які вони зобов'язалися відправити, будуть малопридатними для використання без запчастин з Німеччини.

"Основна відповідальність лежить на Федеративній Республіці Німеччина, головному виробнику цих танків. Ми так довго закликали німецьку сторону приєднатися до танкової коаліції і не лише постачати танки, але й запчастини до них", - заявив минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда. 

Ці критичні заяви лунають за кілька місяців до виборів у жовтні, які можуть коштувати націоналістичній партії "Право і Справедливість" влади. Лідер партії Ярослав Качинський, найвпливовіший політик Польщі, почав минулого року зображати Німеччину як головну мішень у своїй передвиборчій кампанії, в тому числі висунувши центральну вимогу, щоб Німеччина виплатила 1,3 трильйона доларів компенсації за збитки, завдані у Другу світову війну.

Тепер же, за словами одного з чиновників, який говорив на умовах анонімності, уряд у Варшаві вважає, що Німеччина більше зосереджена на конкуренції з Польщею за міжнародне визнання, ніж на наданні Києву того, що йому потрібно.

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Німецькі чиновники відкинули загострення тону Варшави як політичний театр напередодні виборів. Уряд Шольца переконаний, що напруженість спаде після завершення передвиборчої кампанії, за словами чиновника, знайомого з міркуваннями канцлера Німеччини.

Сама ж Німеччина завдала удару у відповідь, вказавши пальцем на Польщу. На засіданні НАТО в Брюсселі німецький міністр оборони Борис Пісторіус назвав польські танки Leopard 2A4 "нічим, про що варто писати, дипломатично кажучи". 

За його словами, під загрозою опинилася мета зібрати два повноцінних батальйони Leopard 2 вчасно, щоб відповісти на російський весняний наступ.

Невдовзі опісля прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький доставив перші чотири танки під час свого візиту до Києва 24 лютого, в річницю російського вторгнення - навіть незважаючи на те, що польська влада скаржиться на брак запчастин до них. 

Німеччина каже, що такі скарги слід адресувати виробникам зброї. За словами одного з німецьких чиновників, у німецьких збройних сил більше немає таких запчастин, оскільки на складах не залишилося жодної одиниці танків А4. Дуда зазначив, що ця проблема тягнеться ще з 2015 року. 

Тим не менш, офіційні особи в Берліні стверджують, що, окрім суперечок щодо танків і озброєнь, інші сфери двосторонніх відносин працюють більш гладко. Один високопосадовець вказав на міцну співпрацю щодо протиракетної системи Patriot, яку Німеччина передала Польщі для посилення протиповітряної оборони.

Теми: НімеччинаПольщадопомога Україні
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