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Ексглава Генштабу Британії: Після успішного контрнаступу Києва Путіна можуть вимести з Кремля

"Європейська правда"Неділя, 5 березня 2023, 15:48
Ексглава Генштабу Британії: Після успішного контрнаступу Києва Путіна можуть вимести з Кремля
Володимир Путін, ілюстративне фото AFP via Getty Images

Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт закликав Захід докласти стільки зусиль, щоб війна Росії проти України була закінчена вже в цьому році. 

Про це він сказав в ефірі Sky News, повідомляє "Європейська правда".

"Відверто кажучи, я вважаю, що ми зробили недостатньо. Ми повинні зробити якомога більше для того, щоб ця війна була завершена цього року", - сказав Даннат.

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На його думку, Україна може провести успішний контрнаступ наприкінці весни - на початку літа, "за умови, що це буде добре сплановано і доведено до кінця, а ми продовжимо надавати їм стільки обладнання та боєприпасів, скільки вони потребують".

Даннат упевнений, що у такому випадку цього року є реальний шанс досягти вирішального результату на полі бою.

"Я не один вважаю, що кілька вирішальних ударів, завданих у певних точках на цьому дуже розтягнутому фронті по російській армії, цілком можуть мати ефект зламати моральний дух російського солдата і зламати хребет російській армії. Справа в тому, що вам не обов'язково розбивати армію грунтовно всюди на полі бою. Ви просто повинні переконати достатню кількість солдатів, що вони програли, і коли вони думають, що програли, вони програли", - зауважив Даннат.

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Щодо Путіна він сказав, що незадоволені генерали можуть прогнати його з Кремля. 

"Я хотів би думати, що якщо контрнаступ українців буде достатньо добре спланований, підтриманий і виконаний, що Путін не буде в змозі приймати занадто багато рішень самостійно, що якщо його армія розвалиться і побіжить, то я думаю, що цілком ймовірно, що його також виметуть з Кремля. 

І ви також повинні поставити питання, яке всі ставлять: якщо це не буде Путін і Кремль, то хто ж це буде? Ну, чесно кажучи, я не знаю відповіді на це питання. Але я б сказав, що, на мою думку, група людей, група лідерів, які найбільше незадоволені в Росії на цей момент, - це вищий генералітет", - сказав Даннат.

Теми: Велика БританіявійнаПутінРосія
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