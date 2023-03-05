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На Харківщині російський снаряд влучив у цивільне авто, загинуло подружжя

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 16:05
На Харківщині російський снаряд влучив у цивільне авто, загинуло подружжя
російський снаряд влучив в автомобіль на Харківщині, фото прокуратури

У неділю в селі Бударки на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу з боку росіян загинули чоловік і дружина, в автомобіль яких влучив снаряд.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

 
російський снаряд влучив в автомобіль на Харківщині, фото прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 5 березня 2023 року російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки Вовчанської громади Чугуївського району.

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Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці".

Деталі: За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теми: Харківська областьвійна
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