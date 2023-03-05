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Зеленський: Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну, ми дамо сміливість

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 19:30
Зеленський: Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну, ми дамо сміливість
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну проти України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну. І ми дамо світу достатню сміливість та достатній інструментарій, щоб покарання відбулося. Щотижня додається впевненості в цьому.

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І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають будувати мережу юридичної взаємодії, щоб відповідні вироки все ж прозвучали й були реалізовані".

Деталі: Зеленський наголосив, що мають бути покарані всі російські вбивці, кожен організатор агресії, усі, хто будь-яким чином забезпечує війну проти України й терор проти населення.

"І це не просто якась мрія про справедливість. Це робота, яка вже ведеться. Це домовленості, яких ми вже досягаємо. Це інституції, які вже працюють і будуть працювати ще активніше заради відновлення справедливості. Заради покарання винних в агресії", - підкреслив він.

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Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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