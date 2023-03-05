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Зеленський: Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну, ми дамо сміливість

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 20:30
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну проти України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну. І ми дамо світу достатню сміливість та достатній інструментарій, щоб покарання відбулося. Щотижня додається впевненості в цьому.

І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають будувати мережу юридичної взаємодії, щоб відповідні вироки все ж прозвучали й були реалізовані".

Деталі: Зеленський наголосив, що мають бути покарані всі російські вбивці, кожен організатор агресії, усі, хто будь-яким чином забезпечує війну проти України й терор проти населення.

"І це не просто якась мрія про справедливість. Це робота, яка вже ведеться. Це домовленості, яких ми вже досягаємо. Це інституції, які вже працюють і будуть працювати ще активніше заради відновлення справедливості. Заради покарання винних в агресії", - підкреслив він.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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