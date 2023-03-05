Зеленський розповів, що треба зробити до наступного опалювального сезону
Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна вже почала велику роботу щодо підготовки до наступного опалювального сезону.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Другий важливий результат цього тижня – це енергетика, це початок підготовки до наступного опалювального сезону. Вже зараз. Ми опрацьовуємо всі сценарії й зробимо все, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози".
Деталі: Зеленський зазначив, що за пів року українські енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі – "посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі пів року, дати більше можливостей нашим людям у межах проєкту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних обʼєктах генерувати й постачати електрику".
"Це велика робота, вона вже почалася", - запевнив президент.
Передісторія:
- Міністр енергетики Герман Галущенко 4 березня заявив, що Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності, а також із достатніми запасами газу та вугілля. Він також наголосив, що вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону.
- Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна до наступного опалювального сезону посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації за рахунок укриттів та засобів протиповітряної і протиракетної оборони.