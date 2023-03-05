Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський розповів, що треба зробити до наступного опалювального сезону

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 19:36
Зеленський розповів, що треба зробити до наступного опалювального сезону
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна вже почала велику роботу щодо підготовки до наступного опалювального сезону.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Другий важливий результат цього тижня – це енергетика, це початок підготовки до наступного опалювального сезону. Вже зараз. Ми опрацьовуємо всі сценарії й зробимо все, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози".

Реклама:

Деталі: Зеленський зазначив, що за пів року українські енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі – "посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі пів року, дати більше можливостей нашим людям у межах проєкту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних обʼєктах генерувати й постачати електрику".

"Це велика робота, вона вже почалася", - запевнив президент.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністр енергетики Герман Галущенко 4 березня заявив, що Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності, а також із достатніми запасами газу та вугілля. Він також наголосив, що вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону. 
  • Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна до наступного опалювального сезону посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації за рахунок укриттів та засобів протиповітряної і протиракетної оборони.

Теми: Зеленськийопаленняенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
Усі новини...
Реклама: