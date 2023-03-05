Зеленський розповів, що треба зробити до наступного опалювального сезону

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна вже почала велику роботу щодо підготовки до наступного опалювального сезону.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Другий важливий результат цього тижня – це енергетика, це початок підготовки до наступного опалювального сезону. Вже зараз. Ми опрацьовуємо всі сценарії й зробимо все, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози".

Деталі: Зеленський зазначив, що за пів року українські енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі – "посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі пів року, дати більше можливостей нашим людям у межах проєкту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних обʼєктах генерувати й постачати електрику".

"Це велика робота, вона вже почалася", - запевнив президент.

Передісторія:

Міністр енергетики Герман Галущенко 4 березня заявив, що Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності, а також із достатніми запасами газу та вугілля. Він також наголосив, що вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону.

Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна до наступного опалювального сезону посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації за рахунок укриттів та засобів протиповітряної і протиракетної оборони.