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Проценко взяв "срібло" у стрибках у висоту на Євро в приміщенні

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 21:06
Андрій Проценко на змаганнях 5 березня, скріншот трансляції Суспільного

Український легкоатлет Андрій Проценко здобув "срібло" у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи в приміщенні у Стамбулі.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Збірна України з легкої атлетики виступила в останньому для себе фіналі на чемпіонаті Європи в приміщенні у Стамбулі.

Фінал за участі Проценка у чоловічих стрибках у висоту став останнім за участі українців. Перед ним Україна здобула три медалі, причому дві – у жіночих стрибках у висоту: Ярослава Магучіх захистила звання чемпіонки Європи в приміщенні, тоді як Катерина Табашник уперше в кар'єрі здобула "бронзу" Євро.

До фіналу за підсумками кваліфікації відібралися вісім стрибунів. Крім Проценка, шанси потрапити туди ще мав українець Вадим Кравчук, однак він зупинився на висоті 2.14 метра. Тож конкурентами 34-річного Проценка стали поляк Норберт Кобельські, бельгієць Тома Кармой, швейцарець Лоїк Гаш, італійці Крістіан Фалоккі та Марко Фассінотті, нідерландець Дуве Амельс. А також німець Тобіас Потьє, який став віцечемпіоном Європи у стрибках на Євро-2022 на відкритому повітрі.

Проценко розпочав виступи у секторі з висоти 2.10 м, взявши її, а також планку 2.15 м та 2.19 м з першої спроби. Саме на останній планці почали виникати проблеми у спортсменів: Лоїк Гаш та Марко Фассінотті припинили на ній виступи, не використавши жодної з спроб.

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Саме Проценко став одним з двох стрибунів, які взяли наступну планку 2.23 метра з першої спроби. Крім нього, це вдалося бельгійцеві Тома Кармою, а ось на цьому етапі виступи припинив інший італієць Фалоккі.

Уперше взяти планку Проценкові не вдалося на висоті 2.26 метра - подолав її з другої спроби. Боротьба між стрибунами продовжилася на планці 2.29 м, адже всі п'ять атлетів подолали попередню висоту. А ось 2.29 м українець єдиним взяв з першої спроби та вийшов у лідери.

Проценко був близький до того, щоб стати чемпіоном за підсумками висоти 2.29 метра. Однак одразу два стрибуни - Тома Кармой та Дуве Амельс взяли її з останньої спроби, встановивши нові особисті рекорди у кар'єрі. Тобіас Потьє натомість переніс висоту на 2.31 м після двох невдалих спроб.

Після того, як Потьє не взяв висоту 2.31 м, Проценко гарантував собі медаль. І міг втримати саме "золото" у разі, якби Кармой та Амельс її не взяли. Однак нідерландському стрибуну вдалося зробити це з національним рекордом.

У секторі на висоті 2.33 м залишилися лише Проценко та Амельс. Українець мав лише одну спробу, щоб взяти планку, однак йому це не вдалося.

Амельс продовжив виступи після перемоги на висоті 2.33 м, однак після першої ж невдалої спроби закінчив змагання.

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Теми: спорт
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