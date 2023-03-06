У Києві та майже половині регіонів оголошували повітряну тривогу
У неділю ввечері у майже половині регіонів України та Києві оголошували повітряну тривогу.
Джерело: alerts.in.ua, Київська обласна військова адміністрація у Telegram
Деталі: Близько 23 години тривогу оголосили у низці північних, центральних та східних регіонів.
Близько 23:30 небезпека поширилася на Київську, а згодом на Черкаську області.
Доповнено о 00:25. У небі над Київщиною виявили повітряну ціль, сили ППО напоготові, повідомила ОВА.
Доповнено о 01:01. У Києві оголосили повітряну тривогу.
Водночас в ОВА повідомили, що у Київській області працює ППО.
Доповнено о 03:05. У Києві та більшості областей України оголосили про відбій повітряної тривоги.
Наразі тривога триває у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.
Доповнено о 03:52. В усіх оластях України – відбій повітряної тривоги.