Росіяни гатили по Козацькому із артилерії та скидали боєприпаси з дронів: є поранена

Зранку 6 березня російські війська обстріляли селище міського типу Козацьке Новокаховської громади: постраждала жінка.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація

Деталі: Окупанти гатили по селищу із артилерії та скидали боєприпаси з дронів.

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Місцева мешканка дістала поранення ноги. Бригада швидкої допомоги оперативно доправила жінку до лікарні, де їй надали необхідну допомогу. Стан пораненої дозволяє продовжувати лікування амбулаторно.

Кілька будинків у Козацькому пошкоджені, але їх господарям пощастило уникнути травм, зазначають в ОВА.

Дослівно: "Армія РФ продовжує нищити чужі домівки та воювати людьми, що мирно живуть на рідній землі".