На Херсонщині під час польових підірвався трактор, загинула людина

На Херсонщині у селі Зелений Гай на вибухівці, залишеній російськими окупантами, підірвався трактор.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет під час польових робіт.

Від отриманих травм одна людина загинула на місці, ще одна – отримала поранення.

Влада нагадує, що зараз небезпечно відвідувати території, які ще не обстежили сапери.