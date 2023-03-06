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На Херсонщині під час польових підірвався трактор, загинула людина

Роман ПетренкоПонеділок, 6 березня 2023, 15:24
На Херсонщині під час польових підірвався трактор, загинула людина
фото ілюстративне, AP PHOTO VIA UKRAINIAN.VOANEWS.COM

На Херсонщині у селі Зелений Гай на вибухівці, залишеній російськими окупантами, підірвався трактор.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет під час польових робіт.

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Від отриманих травм одна людина загинула на місці, ще одна – отримала поранення.

Влада нагадує, що зараз небезпечно відвідувати території, які ще не обстежили сапери.

Теми: Херсонська областьмінуваннявійнаРосія
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