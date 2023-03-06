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Кадиров почав вербувати бойовиків з окупованого Донбасу

Євген КізіловПонеділок, 6 березня 2023, 15:28
Кадиров почав вербувати бойовиків з окупованого Донбасу
Рамзан кадиров, фото ЦНС

Гауляйтер окупованої Ічкерії Рамзан Кадиров почав вербувати до своїх військ бойовиків з так званої "армії ДНР". Мета – посилити свою владу.

Джерело: Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ

Деталі: У центрі називають цей процес "феодальними течіями, які пов’язані з майбутнім розподілом влади".

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Там звертають увагу, що вплив Кадирова на окупованих територіях Донецької області зростає, й фактично вони віддані йому під управління. Саме його бойовики "забезпечують порядок" і здійснюють репресії в захоплених містах.

Повідомляється також, що кадировці грабують регіон.

Тепер же Дєніс Пушилін, який формально виконує роль керівника у захоплених районах Донеччини, погодив "підготовку" бойовиків "ДНР" в університеті спецназу, який розташований в Ічкерії (Росія називає її Чечнею).

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Дослівно: "Це ще більше посилює вплив Кадирова на ТОТ, адже тепер фактично він готуватиме тих, хто буде відповідати за особисту охорону гауляйтерів. Крім цього, особиста гвардія Кадирова поповнюється новими обличчями, що також змінює баланс сил в майбутньому перерозподілі влади".

Більше деталей: В центрі зауважили, що кадировці майже не беруть участь в безпосередніх бойових діях, що створює нервозність серед інших військових формувань Кремля, які несуть втрати й слабнуть.

Теми: КадировДонбасокупаціявійна
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