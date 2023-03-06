У Росії чиновників переводять на месенджер від "Вконтактє"

Російським чиновникам доручили перейти на месенджер від VK до кінця квітня.

Джерело: віцепрем'єр-міністр РФ Дмитро Чернишенко, чиї слова передає "Медуза"

Деталі: Чернишенко розпорядився, щоб федеральні відомства перейшли на "російський комунікаційний сервіс для держслужбовця". Термін виконання цього доручення - до травня.

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Він назвав це "вимогою геополітичної обстановки".

Повідомляється, що раніше VK розробив так званий АРМ ГС - "автоматизоване робоче місце держслужбовця". Сервіс, за словами розробників, охоплює пошту, календар, хмарне сховище і внутрішній портал, а також підтримує аудіо- та відеодзвінки.

Чернишенко закликав підключитися до сервісу від VK і регіональні органи влади.

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Раніше Мінпросвіти, Мінцифри і VK повідомляли про переведення на VK-месенджер, VK-дзвінки і пошту Mail.ru російських освітніх установ у рамках впровадження програми "Моя школа".

Що передувало: На початку березня стало відомо, що російський Роскомнадзор заборонив чиновникам і співробітникам держкомпаній спілкуватися з клієнтами в іноземних месенджерах.