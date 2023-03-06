Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр оборони Литви зустрівся із заступником Резнікова й анонсував новий пакет допомоги Україні

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 18:21

Литовський міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у понеділок зустрівся з першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, який прибув до Литви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба литовського Міноборони.

Згідно з пресрелізом, Павлюк розповів литовській стороні про досвід України в інтеграції парамілітарних структур у Збройні Сили.

"Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові спроможності. Ми також займаємо тверду позицію підтримувати Україну всіма можливими способами й готуємо новий пакет допомоги Україні", – сказав Анушаускас під час зустрічі.

Арвідас Анушаускас і Олександр Павлюк
Арвідас Анушаускас і Олександр Павлюк
Фото: міністерство оборони Литви

Міністр також підкреслив, що Литва активно готується до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку цього року, де, серед інших важливих питань, буде досягнуто згоди щодо перспективи членства України в Альянсі.

Як нагадує міністерство оборони Литви, на сьогодні Вільнюс надав Києву військову допомогу на суму майже 409 мільйонів євро. Значну її частину становить військова підготовка українських військових.

У 2023 році литовська сторона планує підготувати 1600 солдатів Збройних Сил України. Литовські тренери навчають українців як у Литві, так і в межах Тренувальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, як-то британський Interflex.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що на початку лютого Литва анонсувала надання Українї 36 шведських протидронних гармат L-70. Їхня перша партія та боєприпаси до них вже прибули на територію України.

Теми: ЛитваУкраїнаМіноборони
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Пентагон блокує передання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ – ЗМІ

Мирний "план" Китаю передбачає закінчення війни влітку – ЗМІ

Зеленський анонсував нові санкції для тих, "хто послаблює державу"

Грузія: протестувальники беруть в облогу парламент через відмову скасувати закон про "іноагентів"

У 2023 році Росія може перейти до оборони в Україні через нестачу ресурсів – розвідка США

Трамп зізнався, що міг би "дозволити" РФ окупувати частину України, щоб уникнути війни

Усі новини...
Литва
Прем'єрка Литви: Європа повинна виключити Росію зі своєї системи безпеки
Підбитий російський танк, який експонують у Вільнюсі, жартома виставили на продаж
У Литві хочуть на місяць продовжити надзвичайний стан через війну РФ проти України
Останні новини
00:36
Росіяни вдарили по Сумщині з артилерії та мінометів
00:25
Старовинні печери на Вознесенському узвозі визнали пам’яткою місцевого значення – що це означає
00:09
Пентагон блокує передання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ – ЗМІ
23:58
На Черкащині підлітки зняли прапор з могили загиблого воїна заради відео у TikTok
23:57
Уряд Чехії схвалив направлення місії для розслідування воєнних злочинів в Україні
23:56
"Гвардія наступу" проходитиме підготовку протягом 2-4 місяців
23:55
Радянський пережиток чи боротьба за права: як з’явилося 8 березня та які альтернативи свята
23:40
У Німеччині судитимуть росіянку за схвалення війни проти України
23:35
Президентка Грузії: очевидно, що суспільство не хоче йти недемократичним шляхом
23:32
Мирний "план" Китаю передбачає закінчення війни влітку – ЗМІ
Усі новини...