Міністр оборони Литви зустрівся із заступником Резнікова й анонсував новий пакет допомоги Україні

Литовський міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у понеділок зустрівся з першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, який прибув до Литви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба литовського Міноборони.

Згідно з пресрелізом, Павлюк розповів литовській стороні про досвід України в інтеграції парамілітарних структур у Збройні Сили.

Реклама:

"Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові спроможності. Ми також займаємо тверду позицію підтримувати Україну всіма можливими способами й готуємо новий пакет допомоги Україні", – сказав Анушаускас під час зустрічі.

Арвідас Анушаускас і Олександр Павлюк Фото: міністерство оборони Литви

Міністр також підкреслив, що Литва активно готується до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку цього року, де, серед інших важливих питань, буде досягнуто згоди щодо перспективи членства України в Альянсі.

Як нагадує міністерство оборони Литви, на сьогодні Вільнюс надав Києву військову допомогу на суму майже 409 мільйонів євро. Значну її частину становить військова підготовка українських військових.

ВІДЕО ДНЯ

У 2023 році литовська сторона планує підготувати 1600 солдатів Збройних Сил України. Литовські тренери навчають українців як у Литві, так і в межах Тренувальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, як-то британський Interflex.

Нагадаємо, що на початку лютого Литва анонсувала надання Українї 36 шведських протидронних гармат L-70. Їхня перша партія та боєприпаси до них вже прибули на територію України.