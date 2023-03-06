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На Миколаївщині на мінах підірвались 4 людей: є загиблий та поранені

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 березня 2023, 18:11
На Миколаївщині на мінах підірвались 4 людей: є загиблий та поранені
Фото з Telegram Шайхета

У Миколаївській області у понеділок один чоловік загинув та троє зазнали важких поранень внаслідок підриву на мінах.

Джерело: начальник обласної поліції Сергій Шайхет у Telegram

Пряма мова: "У селі Зелений Гай Вітовського району двоє чоловіків приїхали оглянути поле, щоб почати його обробляти. Безпосередньо на самому полі вони знайшли ворожу міну. Один із чоловіків вирішив її власноруч знешкодити – небезпечна знахідка здетонувала".

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Деталі: Він додав, що від отриманих тілесних ушкоджень 56-річний чоловік загинув на місці, а 37-річного місцевого мешканця, з численними мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями нижніх кінцівок доставили до лікарні.

Крім того, як повідомив Шайхет, того ж дня у селі Любомирівка двоє чоловіків, які виїхали на автомобілі ЗІЛ розпочати весняні роботи,  наїхали на міну. Один із чоловіків зазнав мінно-вибухових і забійних травм та доставлений до лікарні. Інший чоловік не постраждав.

Третій випадок стався у лісосмузі неподалік того ж села.  За словами  Шайхета, 41-річний чоловік збирав дрова та наступив на міну, залишену окупантами. Нині він перебуває в лікарні у тяжкому стані.

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Теми: Миколаївська областьжертвирозмінування
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