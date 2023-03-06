Міністри оборони країн ЄС заслухають Резнікова й обговорять надання Україні боєприпасів

На зустрічі міністрів закордонних справ країни Європейського Союзу, яка відбудеться у вівторок і середу в Брюсселі, обговорюватимуться потреби української армії та шляхи прискореного постачання Україні боєприпасів та артилерії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в понеділок журналістам оголосив представник уряду Швеції, яка нині головує в Раді ЄС.

"Перша сесія буде присвячена підтримці України ЄС і передбачає три частини. На першій український міністр оборони Олексій Резніков поінформує міністрів ЄС про останній розвиток подій на місцях і про найважливіші пріоритети та потреби Збройних Сил України. Ми сподіваємося, що він особисто зможе взяти участь у засіданні", – сказав він.

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Друга частина, за словами співрозмовника журналістів, буде присвячена обговоренню Тренувальної місії ЄС-Україна, під час якої представники Польщі та Німеччини розкажуть про те, як "просувається навчання, які є виклики і можливості для військових, що проходять навчання в цій місії.

"На третій частині міністри обговорять можливості прискорення постачань і виробництва артилерійських боєприпасів, які терміново потрібні Україні, ми обговорюватимемо спільні закупівлі й те, як ми прискоримо можливості європейської промисловості для виробництва боєприпасів", – додав представник Швеції.

Коментуючи строки затвердження ініціативи про спільні закупівлі боєприпасів, співрозмовник журналістів зазначив, що ще належить обговорити багато її аспектів.

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"Я думаю, що 20 березня (наступне засідання міністрів закордонних справ країн ЄС) – амбітна, але реалістична дата, коли, як ми сподіваємося, рішення може бути ухвалено для того, щоб потім його підтвердила Європейська рада пізніше за декілька днів", – додав він.

Минулого тижня, нагадаємо, Financial Times із посиланням на співрозмовника в ЄС повідомило, що майже всі країни ЄС погодили розроблений у Брюсселі план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими боєприпасами, які можуть бути передані протягом кількох тижнів.

Тоді очікувалось, що міністри оборони ЄС доопрацюють план на засіданні 7-8 березня перед зустріччю лідерів блоку 23-24 березня.