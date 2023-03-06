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Міністри оборони країн ЄС заслухають Резнікова й обговорять надання Україні боєприпасів

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 19:17

На зустрічі міністрів закордонних справ країни Європейського Союзу, яка відбудеться у вівторок і середу в Брюсселі, обговорюватимуться потреби української армії та шляхи прискореного постачання Україні боєприпасів та артилерії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в понеділок журналістам оголосив представник уряду Швеції, яка нині головує в Раді ЄС.

"Перша сесія буде присвячена підтримці України ЄС і передбачає три частини. На першій український міністр оборони Олексій Резніков поінформує міністрів ЄС про останній розвиток подій на місцях і про найважливіші пріоритети та потреби Збройних Сил України. Ми сподіваємося, що він особисто зможе взяти участь у засіданні", – сказав він.

Друга частина, за словами співрозмовника журналістів, буде присвячена обговоренню Тренувальної місії ЄС-Україна, під час якої представники Польщі та Німеччини розкажуть про те, як "просувається навчання, які є виклики і можливості для військових, що проходять навчання в цій місії.

"На третій частині міністри обговорять можливості прискорення постачань і виробництва артилерійських боєприпасів, які терміново потрібні Україні, ми обговорюватимемо спільні закупівлі й те, як ми прискоримо можливості європейської промисловості для виробництва боєприпасів", – додав представник Швеції.

Коментуючи строки затвердження ініціативи про спільні закупівлі боєприпасів, співрозмовник журналістів зазначив, що ще належить обговорити багато її аспектів.

"Я думаю, що 20 березня (наступне засідання міністрів закордонних справ країн ЄС) – амбітна, але реалістична дата, коли, як ми сподіваємося, рішення може бути ухвалено для того, щоб потім його підтвердила Європейська рада пізніше за декілька днів", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня, нагадаємо, Financial Times із посиланням на співрозмовника в ЄС повідомило, що майже всі країни ЄС погодили розроблений у Брюсселі план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими боєприпасами, які можуть бути передані протягом кількох тижнів.

Тоді очікувалось, що міністри оборони ЄС доопрацюють план на засіданні 7-8 березня перед зустріччю лідерів блоку 23-24 березня.

Теми: ЄСРезніковМіноборонизброя
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