У НАТО відпрацюють реагування на кризові ситуації

Північноатлантичний альянс 9-15 березня відпрацює реагування на кризові ситуації, навчання розраховані на випробування "робочого стану" процедур консультацій та ухвалення рішень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Альянсу.

Crisis Management Exercise 2023 стануть вже 23-ми подібними тренуваннями з 1992 року.

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Як і в попередні рази, навчання не передбачають військових маневрів, йдеться саме про процедури стратегічного політично-військового рівня. Союзники відпрацюють комплексні варіанти реагування на складні сценарії цивільно-військового характеру у "гібридному" середовищі. Залучені будуть також органи ЄС – Європейської служби з зовнішніх справ, Єврокомісія, Рада ЄС, генеральний секретаріат Європейської ради.

Фінляндія та Швеція вперше братимуть участь у своєму новому статусі запрошених країн, хоча долучалися і в попередні рази.

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