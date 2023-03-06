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У НАТО відпрацюють реагування на кризові ситуації

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 19:11

Північноатлантичний альянс 9-15 березня відпрацює реагування на кризові ситуації, навчання розраховані на випробування "робочого стану" процедур консультацій та ухвалення рішень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Альянсу.

Crisis Management Exercise 2023 стануть вже 23-ми подібними тренуваннями з 1992 року. 

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Як і в попередні рази, навчання не передбачають військових маневрів, йдеться саме про процедури стратегічного політично-військового рівня. Союзники відпрацюють комплексні варіанти реагування на складні сценарії цивільно-військового характеру у "гібридному" середовищі. Залучені будуть також органи ЄС – Європейської служби з зовнішніх справ, Єврокомісія, Рада ЄС, генеральний секретаріат Європейської ради.

Фінляндія та Швеція вперше братимуть участь у своєму новому статусі запрошених країн, хоча долучалися і в попередні рази.

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Теми: НАТОЄС
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