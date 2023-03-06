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Боєприпаси і відповідальність для РФ: Кулеба розповів, про що говорив з керівниками німецької SPD

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 20:06

На зустрічі з керівниками Соціал-демократичної партії Німеччини, які приїздили до Києва, йшлося про підтримку з подальшим постачанням зброї для України, притягненням Росії до відповідальності і рухом України до членства у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у спілкуванні з пресою. 

"Я зробив особливий акцент на боєприпасах для артилерії. Також обговорили участь Німеччини у притягненні до відповідальності російських військових та посадовців за злочини, скоєні в Україні. Звісно, я наголосив на важливості участі Німеччини у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії", - розповів міністр закордонних справ. 

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Кулеба зазначив, що також закликав німецьких політиків підтримати початок перемовин для вступу України до ЄС до кінця цього року та зазначив, що не бачить для цього об’єктивних перешкод.

Глава МЗС додав, що також подякував членам Бундестагу, які відіграли роль у визнанні Голодомору геноцидом українців. 

Як повідомлялося, 6 березня лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль і лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх прибули до Києва з першим візитом. Раніше від них лунали заклики шукати вихід із війни шляхом дипломатії.

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Нагадаємо, СДПН є партією чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца, разом з нею до правлячої коаліції входять "Зелені" та "Вільні демократи".

Теми: допомога УкраїніКулеба ДмитроМЗСзброя
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