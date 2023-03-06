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Австрійський банк понад десять років міг обслуговувати олігархів з оточення Путіна – розслідування

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 21:36

Фіктивні компанії на Кіпрі, які перебувають у сфері впливу наближених до Кремля російських олігархів Аркадія й Бориса Ротенбергів, протягом тривалого часу обслуговувались австрійською банківською групою Raiffeisen Bank International (RBI).

Про це йдеться в розслідуванні Der Standard, в розпорядженні якого опинились банківські документи, пише "Європейська правда".

Видання стверджує, що фіктивні компанії на Кіпрі, які щонайменше перебувають у сфері впливу Ротенбергів, тривалий час підтримували ділові зв'язки з RBI. Крім того, австрійська влада, зокрема Управління з фінансового ринку (FMA), критикує банк за недостатньо серйозне ставлення до правил щодо запобігання можливому відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

На думку FMA, Raiffeisen у кількох випадках недостатньо серйозно ставився до запобігання відмиванню коштів у так званих офшорних зонах. Зокрема, у 2018 році йому присудили найбільший штраф, який будь-коли сплачувала фінансова установа в Австрії, - понад три мільйони євро. Пізніше провадження було поновлено через формальні помилки та частковий строк давності, сьогодні вона перебуває на розгляді в Адміністративному суді Австрії.

Йдеться, серед іншого, про компанію Hervet Investments Limited (ліквідована в лютому 2022 року), зареєстровану в столиці Кіпру Нікосії. Клієнтські відносини між Hervet та RBI тривали з 2002 року і продовжувалися принаймні до середини 2016 року.

Hervert мав у RBI рахунок у цінних паперах та клірингові рахунки для біржових операцій, через які проходили величезні суми. Найбільша транзакція в період з початку 2015 року до середини 2016 року становила понад 123 мільйони євро. За цією компанією стоять дві інші кіпрські фіктивні компанії. Претензії австрійської влади полягали в тому, що Raiffeisen не з’ясував їхніх реальних власників.

Der Standard із посиланням на дані Paradise Papers – масштабного витоку даних про таємні фінансові операції, який стався у 2016 році – стверджує, що ці компанії пов’язані з юридичною особою, власником і бенефіціарним власником якої є Борис Ротенберг. Це ж підтверджується й іншими розслідуваннями у ЗМІ. Зазначимо, що обидва Ротенбери з 2022 року перебувають у санкційних списках ЄС і США.

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У Raiffeisen своєю чергою заявили Der Standard, що вважають усі звинувачення з боку австрійської влади, неточними. Додамо, що банк залишається однією з небагатьох фінансових установ, яка продовжує роботу в Росії з початку повномасштабного вторгнення РФ проти України.

Нагадаємо, у лютому за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Києві президент Володимир Зеленський закликав австрійський бізнес відмовитись від співпраці з Росією як країною-агресором і натомість почати – з Україною.

Теми: ПутінбанкиолігархиАвстрія
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